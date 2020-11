Calciomercato Juventus, super offerta e addio | Paratici spiazzato

La Juventus potrebbe essere spiazzata dal Real Madrid per l’acquisto del big: c’è la mega offerta dei ‘Blancos’

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che in questi primi due mesi della nuova annata ha collezionato qualche passo falso di troppo. I bianconeri ora sono al quinto posto nella classifica della Serie A mentre in vetta c’è il Milan, che ha conquistato quattro punti in più.

In ogni caso il campionato non sembra essere un grosso problema in quanto sono passate soltanto sette giornate e c’è ancora tutto il tempo a disposizione per guadagnare punti e risalire in classifica. È fondamentale però non fallire i prossimi incontri a partire dalla sfida con il Cagliari che si disputerà domani sera.

Calciomercato Juventus, si allontana Camavinga: il Real Madrid prepara la mega offerta

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul calciomercato in vista delle prossime stagioni. In particolare la Juventus ha messo nel mirino il giovane talento Eduardo Camavinga, che sta sorprendendo tutti a soli 18 anni appena compiuti.

La concorrenza però è tanta e l’obiettivo sembra essere più lontano. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti il Real Madrid sarebbe pronto a offrire 80 milioni di euro già a gennaio per strappare il talento francese nel mese di giugno.

In questo caso dunque sarebbe difficile per la Juventus superare l’offerta e l’obiettivo potrebbe dunque allontanarsi definitivamente.

