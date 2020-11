Calciomercato Juventus e Inter, beffa in arrivo | Assalto del Barcellona

Il Barcellona potrebbe provare una nuova beffa nei confronti di Juventus e Inter per un obiettivo di mercato: Koeman ha scelto il colpo per la compagine catalana

Il Barcellona vuole continuare a cambiare rotta dopo l’addio di Suarez in estate e le numerose polemiche intorno alla situazione di Lionel Messi. Successivamente c’è stato anche l’uscita di scena da parte del presidente Bartomeu e così Koeman avrebbe scelto il colpo per il futuro. Un obiettivo di mercato, seguito a lungo anche da Juventus e Inter, che ora potrebbe volare in Spagna.

Calciomercato Juventus e Inter, colpo Draxler per il Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centrocampista tedesco del PSG, Julian Draxler, accostato in passato anche al club bianconero e nerazzurro.

Il 27enne giocatore del club francese si libererà a parametro zero a partire dal prossimo giugno e così proverà a diventare di nuovo protagonista in un top club d’Europa. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere da vicino il futuro di Draxler, sempre più lontano dai piani della società francese.

Un colpo suggestivo per il Barcellona che potrebbe ripartire da altri nuovi talentuosi giocatori.

