Calciomercato Juventus, l’obiettivo non si muove | Le parole dell’agente

Sembrava destinato a lasciare il Real Madrid per poter arrivare in Italia, con Juventus e Milan attente all’evoluzione dei rapporti tra Isco e il Real Madrid: eppure, stando a quanto il suo agente ha dichiarato, il futuro del centrocampista spagnolo sembra destinato a essere ancora con le merengues.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo non si muove

“Non stiamo valutando altre offerte, né c’è l’idea di lasciare Madrid” ha dichiarato il rappresentante di Isco ai microfoni di ‘El Larguero’, dopo aver visto diffondersi la notizia secondo la quale Carlo Ancelotti avrebbe voluto portarlo all’Everton, come fatto già in estate per James Rodriguez. Lo stesso tecnico italiano ha specificato di non voler provare a ingaggiare Isco, ma l’intervento del suo agente ha messo a tacere anche le voci riguardanti un possibile approdo in Italia. In attesa di gennaio, o anche della finestra estiva di calciomercato, bisognerà tornare a sondare il terreno sulla volontà anche di Perez di cedere il giocatore.

