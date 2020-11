Calciomercato Juventus, “accordo segreto” con CR7 | Via a gennaio!

La Juventus è pronta a operare in maniera importante sul calciomercato di gennaio e non solo in entrata. Cristiano Ronaldo protagonista: di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Il futuro della Juventus e le aspirazioni dei bianconeri dipenderanno molto anche dalla prossima sessione di mercato. A gennaio, i torinesi hanno tutta l’intenzione di integrare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, ma saranno necessarie anche delle uscite. Di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna a riguardo e sul futuro di Sami Khedira.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via a gennaio | Vuole la Premier!

Calciomercato Juventus, Khedira verso il Tottenham. Accordo Mourinho-CR7

Sami Khedira sarà uno dei primi partenti nel mercato di gennaio. La scorsa estate non è arrivata la risoluzione del contratto con la Juventus, ma ora il calciatore sembra avere tutta l’impressione di partire dopo essere rimasto da separato in casa. Sul tedesco è forte il pressing del Tottenham. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, ci sarebbe un accordo segreto tra José Mourinho e Cristiano Ronaldo per spingere Khedira in Spurs. Il tecnico conosce bene il tedesco e sarebbe una sua scommessa personale. La Juventus vuole cederlo il prima possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, beffa in arrivo | Assalto del Barcellona