Calciomercato Milan, scenario a sorpresa | Cambia tutto!

Svolta inattesa per il futuro del gioiello da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi ma non solo: i dettagli

Il big match contro il Napoli come spartiacque, nell’immediato, della stagione del ‘Diavolo’. Il Milan riparte dalla sfida contro il grande ex Gattuso, tenendo lo sguardo fisso sulle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, non arrivano buone notizie per un ricorrente obiettivo di Maldini che, sin dalla scorsa estate, ha provato a portare a Milanello: i dettagli.

Calciomercato Milan, rischio beffa: rinnovo più vicino

Uno scenario, fino ad ora, decisamente inatteso. Secondo quanto riportato da ‘Telefoot’, Milan e Siviglia continuano a seguire in vista di gennaio Florian Thauvin. Il fantasista francese, in scadenza a giugno con il Marsiglia, è da tempo in cima alla lista del club di via Aldo Rossi per rinforzare l’attacco.

Un inseguimento che, a sorpresa, può sfumare clamorosamente. Il club francese, infatti, avrebbe cambiato idea decidendosi ad accelerare per trattare il rinnovo del classe ’93. L’esterno, durante l’attuale stagione, ha collezionato 12 presenze con 3 reti e 5 assist vincenti.

Thauvin si allontana dal Milan: il Marsiglia in piena corsa per blindare il 27enne di Orleans.

