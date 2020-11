Serie A, 8° turno | Il programma del weekend su Dazn

La Serie A è pronta a ripartire con l’ottava giornata: ecco il palinsesto completo di Dazn per il prossimo weekend

Dopo due settimane di stop, torna in campo la Serie A con un weekend ricco di sfide importanti sia per le squadre che puntano a vincere che per chi vuole rialzarsi dai bassifondi. Ci sono diversi match importanti che saranno trasmessi su Dazn.

CLICCA QUI PER ATTIVARE L’ABBONAMENTO!

Serie A, ottavo turno | La programmazione di Dazn

Sono tre le gare che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Domani sera ci sarà il match tra Juventus e Cagliari a partire dalle ore 20.45. Domenica, invece, si riparte con il ‘lunch match’ tra Fiorentina e Benevento a partire dalle ore 12.30, a proseguire poi ci sarà l’incontro tra Inter e Torino. Tutte queste gare, dunque, saranno visibili solo sulle reti di Dazn.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | Irrompe un’altra big!

Calciomercato Juventus, via a gennaio | Vuole la Premier!