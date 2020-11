Calciomercato, scambio Juventus-Inter | “Non avete capito niente!”

Arriva la secca smentita per la clamorosa suggestione di scambio tra Juventus ed Inter: c’entra anche Lautaro Martinez

In attesa di scendere nuovamente in campo dopo la sosta, rispettivamente contro Cagliari e Torino, resta viva sullo sfondo la suggestione scambio tra Juventus ed Inter. I due top club di Serie A potrebbero tentare di imbastire la clamorosa trattativa di calciomercato: in tal senso, arriva una secca smentita.

Calciomercato, Dybala-Inter: arriva la smentita

Uno scambio che è al momento solo un’intrigante suggestione. Dybala all’Inter ed Eriksen, ormai scaricato definitivamente da Conte, alla corte di mister Pirlo. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Gian Luca Rossi a ‘Top Calcio 24’, nei prossimi mesi difficilmente vedremo l’approdo della ‘Joya’ a Milano.

“Scambio Eriksen-Dybala? Se pensate che Suning dia 15 milioni, o anche solo 10 milioni, a Dybala non avete capito niente“, ha dichiarato Rossi che di fatto spegne le voci sulla possibile trattativa

“L’unico che potrà arrivare a cifre importanti”, ha poi concluso il giornalista, “sarà Lautaro Martinez, ma per gradi”.

