Calciomercato Milan, colpo top possibile | Assalto a gennaio!

Il Milan può provare a portare il top player alla corte di Pioli: sprint a gennaio, ‘assist’ fiscale ai rossoneri

Poche ore al big match contro il Napoli del grande ex Gattuso ed in casa Milan si continua a lavorare sottotraccia per le prossime operazioni di calciomercato. Maldini punta il top player in vista della sessione di gennaio: super colpo possibile, ecco come.

Calciomercato Milan, gioiello da Madrid: Zidane lo scarica

Il Real Madrid continua a lavorare alle cessioni eccellenti. Dopo Bale e James Rodriguez la scorsa estate, a gennaio sarà il turno di Isco. A ribadire l’ormai ferma volontà dello spagnolo di salutare le ‘Merengues’ è il portale ‘Diariomadridista’ che sottolinea come il trequartista sia in cima alla lista delle cessioni in casa Real Madrid. Su Isco c’è in prima fila l’Everton di Ancelotti ma anche l’MLS con l’Inter Miami di Beckham che dopo Higuain potrebbe acoglierlo in America.

In Liga a farsi avanti potrebbe essere il Siviglia ma in Italia, oltre all’interesse ormai noto della Juventus, è il Milan a pensare con forza a Isco. Il club rossonero prosegue nella ricerca di talenti di esperienza e qualità da inserire nella rosa di Pioli per puntare ad un posto nella prossima Champions.

Grazie alle agevolazioni fiscali, i rossoneri potrebbero garantire i 6-7 milioni di ingaggio al trequartista che quindi, a conti fatti, vestirebbe la maglia del ‘Diavolo’.

