Calciomercato Inter, addio Conte a fine stagione | Richiesta shock

L’Inter lavora per il prossimo calciomercato ma potrebbe perdere due pezzi pregiati: mossa shock del Paris Saint-Germain

Non è un momento semplice quello che sta vivendo l’Inter, che a sorpresa ha avuto diverse difficoltà fin qui e rischia di compromettere subito la stagione. I nerazzurri sono dietro in classifica in Serie A e il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di cinque punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini e la carica dei 101 milioni | Doppio accordo

Il campionato però è ancora lungo e la compagine allenata da Antonio Conte ha tutto il tempo per rialzarsi e per questo non sembrano esserci ancora grosse preoccupazioni. Il problema potrebbe riguardare la Champions League, dove i passi falsi ottenuti fin qui rischiano di compromettere definitivamente il cammino verso gli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Khedira | Mourinho arriva in ‘soccorso’

Calciomercato Inter, Lukaku via: può andare nella prossima squadra di Conte

La squadra è concentrata esclusivamente sul campo mentre la società continua a pensare al futuro. Intanto da ‘Telegraph’ spunta un retroscena su Lukaku: il belga sarebbe stato cercato nella scorsa estate dal Manchester City che avrebbe preparato un’offerta complessiva da 100 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus beffata | Sfuma il ritorno: i dettagli

Di questi, 79 milioni riguardavano l’offerta all’Inter mentre l’attaccante avrebbe ricevuto uno stipendio da 15 milioni netti all’anno, raddoppiando quello attuale. L’Inter ha detto no ma non sono da escludere novità per il futuro. Romelu Lukaku, infatti, potrebbe essere ceduto nella prossima estate per un’offerta da circa 100 milioni di euro da parte del PSG. Conte potrebbe trasferirsi lì da giugno e rinuncerebbe all’ultimo anno di contratto in nerazzurro in cambio della cessione del belga nel suo prossimo club.

I francesi sarebbero pronti ad accontentare Antonio Conte e spendere cifre importanti per il suo pupillo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Bomber dalla Spagna

Calciomercato, Zidane lo fa fuori | Juventus, Inter e Milan in agguato