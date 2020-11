Calciomercato Inter, addio Lautaro | Non sarà il Barcellona

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano dall’Inter. L’attaccante argentino sarebbe sul punto di dire addio, ma non volerà da Messi al Barcellona

Saranno mesi infuocati in casa Inter con la situazione che riguarda da vicino il futuro di Lautaro Martinez, ancora in gol in Serie A contro il Torino. L’attaccante argentino, reduce dagli impegni con la Nazionale, è entrato nella ripresa risultando ancora una volta determinante con una rete che ha chiuso definitivo il match.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso la Premier League

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’Inter dovrà vendere i suoi oggetti più preziosi per esigenze economiche e così Lautaro potrebbe essere l’indiziato numero uno per lasciare Milano. Il suo addio arriverebbe così nel 2021 volando così da Pep Guardiola al Manchester City. Così dopo il rinnovo dell’allenatore catalano, potrebbe arrivare un nuovo regalo in attacco per lui.

In estate è stato accostato costantemente al Barcellona, ma alla fine l’operazione non si è concretizzata. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa con la valutazione che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Il Manchester City avrebbe così intenzione di rinforzare il reparto offensivo di Guardiola con il profilo del “Toro“, pronto a dire addio alla casacca nerazzurra.

