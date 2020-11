Calciomercato Juventus, occasione dal Manchester City | Assist di Messi

La Juventus pensa al nuovo colpo di calciomercato dal Manchester City: il calciatore può arrivare grazie a Messi

Non sono mancate le sorprese in questo avvio di stagione per la Juventus, che ha avuto qualche difficoltà di troppo fin qui dopo aver effettuato tanti cambi negli scorsi mesi. I bianconeri sono ripartiti con Andrea Pirlo in questa annata, che è all’esordio assoluto su una panchina.

Dopo qualche settimana di adattamento, però, iniziano ad arrivare i primi risultati positivi. Nelle ultime gare sono tra Serie A e Champions League sono arrivate tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo tra l’altro giunto in maniera beffarda con la Lazio per un gol subito all’ultimo secondo di partita.

Calciomercato Juventus, occasione Mahrez grazie a Messi: Paratici ci pensa

Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuove occasioni da sfruttare già a gennaio. Una possibilità potrebbe arrivare grazie a Lionel Messi, visto che si parla sempre con più insistenza di un suo possibile trasferimento al Manchester City.

La ‘Pulce’ sarebbe chiaramente un titolare inamovibile nell’undici iniziale di Guardiola e per questo potrebbe esserci la cessione di un esterno. A gennaio, infatti, potrebbe salutare Riyad Mahrez che con Messi in rosa non avrebbe più possibilità di scendere in campo. Per questo la Juventus potrebbe fiondarsi su di lui e sfruttare l’occasione.

In questa stagione Mahrez ha totalizzato cinque presenze tra campionato e coppe e ha siglato anche una rete.

