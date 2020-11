Calciomercato, il Milan tratta con il Real Madrid | Tutti i dettagli

Il Milan ha tutta l’intenzione di portare avanti un’interessante trattativa sul calciomercato per Stefano Pioli. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Il futuro di Brahim Diaz resta in bilico. Il trequartista ha giocato bene quando chiamato in causa, ma non è ancora riuscito a conquistare il posto da titolare fisso. Rappresenta comunque un elemento di grande qualità che può avere un ruolo di rilievo nelle rotazioni di Pioli e che il Milan vuole assolutamente trattenere. Per questo sono già iniziate le trattative con il Real Madrid, ma non rappresenta un affare semplice.

Calciomercato Milan, trattativa in corso per Brahim Diaz

I rossoneri spingono con i Blancos per un affare a titolo definitivo, ma Florentino Perez continua a nutrire dei dubbi a riguardo. La posizione del club di Madrid sembra comunque più morbida a riguardo e alla fine l’accordo per il 2021, secondo quanto riporta ‘Don Balon’, potrebbe arrivare. Il club spagnolo sembra comunque orientato a rifiutare la proposta di affare a titolo definitivo con diritto di recompra, anche se il ragazzo avrebbe pochissimo spazio con Zidane. L’intenzione del Real Madrid è aspettare i prossimi mesi e poi eventualmente valutare la cessione in prestito o a titolo definitivo.

