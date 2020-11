Calciomercato Inter, Kane ‘regala’ il bomber | I dettagli

Dall’Inghilterra giunge l’indiscrezione che può regalare a Conte il top player: super colpo grazie a Harry Kane

La vittoria in rimonta contro il Torino è un lontano ricordo per l’Inter di Conte che valuta i prossimi colpi di calciomercato. Numerosi i profili sul taccuino di Marotta che tra gennaio e giugno potrebbero arricchire la rosa nerazzurra. In tal senso, giunge l’indiscrezione che può favorire il super colpo per l’attacco di Conte: in nerazzurro grazie a Kane.

Calciomercato, super colpo Inter grazie a Kane

Secondo quanto riportato da ‘The Indipendent’ e ripreso dal ‘The Sun’, il futuro di Harry Kane potrebbe essere ancora in Premier League. Pep Guardiola avrebbe chiesto dopo il ricco rinnovo con il Manchester City, l’acquisto della punta inglese.

Kane ha già avvisato il Tottenham: se quest’anno gli ‘Spurs’ non porteranno a casa trofei, sarà addio. Ecco dunque che l’approdo ai ‘Citizens’ dell’attaccante, già a 13 reti e 11 assist in 15 presenze stagionali con la squadra di Mourinho, libererebbe definitivamente Sergio Aguero.

Il rinnovo del ‘Kun’ è ancora lontanissimo, con l’argentino destinato a dire addio dopo dieci stagioni, probabilmente a parametro zero. L’Inter resta alla finestra, Guardiola ha già scelto l’erede dell’ex Atletico: Kane libera Aguero, in cima alla lista di Beppe Marotta.

