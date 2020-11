Calciomercato Inter, cessione Eriksen | “Minusvalenza assicurata”

Arrivano le parole sulla cessione di Christian Eriksen da parte dell’Inter a gennaio, una “minusvalenza assicurata”

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter potrebbe terminare a breve. Il trequartista danese sta rappresentando un problema per Antonio Conte dal punto di vista tattico e delle prestazioni, nonostante il suo acquisto dal Tottenham sia stato molto importante a livello mediatico. Il giocatore arrivava da tanti anni di Premier League giocati ad alti livelli e adesso è una delle probabili cessioni di Marotta. E proprio riguardo alla sua cessione arrivano le parole sulla minusvalenza che si creerebbe.

Inter, le parole sulla cessione di Eriksen

Alessandro Longhi, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘ di Eriksen e del mercato di gennaio: “Lui è un grande giocatore, ma non si sposa con il modulo di Conte“. Parole chiare, che successivamente vengono riprese da una sua possibile cessione: “L’Inter con Eriksen farà minusvalenza, se verrà ceduto a titolo definitivo. A meno che non lo ceda in prestito“.

Le pretendenti per Eriksen non mancano, dal PSG al ritorno in Premier: “E’ un giocatore di fama internazionale, potrebbe tornare in Premier. Però, ripeto, se andrà via a gennaio, a titolo definitivo, l’Inter farà minusvalenza“.

