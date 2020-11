Calciomercato Inter, bomber ‘in saldo’ | Si chiude a gennaio

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per potenziali colpi da regalare ad Antonio Conte. Possibile innesto con gennaio sempre più vicino

Saranno mesi importanti in casa Inter. La vittoria in rimonta contro il Torino ha regalato tre punti preziosi alla compagine guidata da Antonio Conte dopo 60 minuti da dimenticare assolutamente. Ora, in vista di gennaio, il club nerazzurro potrebbe intervenire nuovamente sul mercato per rinforzare in particolar modo il reparto offensivo della formazione milanese.

Calciomercato Inter, Milik il colpo in attacco per Conte: la strategia

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il primo nome della lista della spesa dell’Inter resta quello dell’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik, che ormai sta vivendo da separato in casa con la società partenopea. Il rinnovo non arriverà e, con il contratto in scadenza nel giugno 2021, il suo addio sarà soltanto questione di mesi. Il club nerazzurro proverà a rinforzare l’attacco visti i numerosi casi di infortuni: l’ex Ajax potrebbe essere un rinforzo importante per Antonio Conte.

Per lui possibile quadriennale da 5 milioni a stagione con idee di scambio anche con Vecino oppure un piccolo ‘sconto’ per quanto riguarda il riscatto di Matteo Politano. I contatti tra Napoli e Inter proseguono senza sosta per trovare così la strategia giusta da mettere in atto.

Arek Milik saluterà nelle prossime settimane sicuramente Napoli per sposare un nuovo progetto entusiasmante della sua carriera.

