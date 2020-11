Calciomercato Inter, Insigne in nerazzurro | La suggestione dell’ex

L’Inter è tornata alla vittoria in campionato nella partita contro il Torino. Un grande ex consiglia un nuovo nome in ottica calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni

L’Inter ha iniziato il campionato proseguendo il progetto tecnico agli ordini di Antonio Conte. Tra alti e bassi la squadra sta ottenendo dei buoni risultati, ma non convince ancora del tutto in ottica Scudetto. Massimo Moratti ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, sottolineando un grande nome che potrebbe fare molto comodo alla Beneamata per aumentare il tasso tecnico della squadra.

Calciomercato Inter, l’ultimo consiglio di Moratti

Massimo Moratti, storico Presidente dell’Inter ai tempi del Triplete, è storicamente molto attento alle dinamiche di mercato. L’ex patron si è soffermato in particolare sull’attacco del Napoli, consigliando un nome per i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni odierne: “Mi sarebbe piaciuto un calciatore dl Napoli nella mia Inter. Uno come Lorenzo Insigne sarebbe servito anche all’Inter, lo avrei acquistato con grande piacere”. Una vera e propria investitura, dunque, da parte di Moratti, figura sempre pesante nell’ambiente nerazzurro. Chissà che non possa davvero nascere qualcosa sul mercato.

