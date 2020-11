Calciomercato Juventus, Ronaldo rifiutato | “Non vuole più vederlo!”

Una big si tira fuori per la corsa a Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus è stato sostanzialmente rifiutato a priori per delle diatribe

Cristiano Ronaldo è al suo terzo anno alla Juventus e la scadenza del contratto, fissata nel 2022, si avvicina sempre di più. Potrebbe arrivare il rinnovo, anche se alcune squadre sono molto interessate a ingaggiarlo ed emergono novità proprio in questo senso. CR7 è un calciatore ambito in tutta Europa, ma non da tutti i top club: già, perché il portoghese è stato rifiutato categoricamente da uno di questi.

Juventus, il Real Madrid rifiuta Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, il Real Madrid non ha intenzione di riacquistare Ronaldo. Alla Casa Blanca credono che la sua esperienza madridista sia ormai giunta al termine e verosimilmente tornerà al Real solo al termine della sua carriera. La Juventus, dunque, fa i conti con il ritiro dalla corsa delle Merengues per CR7.

Un altro portale spagnolo, ovvero ‘Don Balon‘, spiega i motivi per cui l’asso portoghese non ritornerà al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez, nonostante il club madrileno abbia dei problemi in attacco, “non ha più intenzione di vedere Jorge Mendes“, ritenendo Ronaldo “non più una garanzia“. Infatti, gli obiettivi per l’attacco del Real sono Haaland e Mbappé.

