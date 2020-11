Calciomercato Juventus, emergenza in difesa | Paratici corre ai ripari

La Juventus è in emergenza e per questo si fionda nuovamente sul calciomercato: due i calciatori messi nel mirino

Non è un momento molto fortunato per la Juventus e in particolare per la difesa. Dopo gli stop di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, si è fermato in allenamento anche Merih Demiral che, secondo quanto riportato dalla società bianconera, dovrebbe stare fermo per circa dieci giorni.

“Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni”. Contro Ferencvaros e Benevento è piena emergenza difensiva per il tecnico Andrea Pirlo, che ha a disposizione soltanto De Ligt e Danilo come difensori centrali, oltre ad Alex Sandro che è appena rientrato.

Calciomercato Juventus, emergenza difensiva: caccia ai rinforzi. Due nuovi colpi entro febbraio

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare tutti i giorni sul mercato e potrebbe andare a caccia di nuovi difensori centrali, vista l’emergenza che potrebbe creare diversi problemi alla lunga.

Nel mirino della società ci sarebbe lo svincolato Ezequiel Garay, che potrebbe arrivare anche subito. Oltre a lui tra gli obiettivi c’è anche Samuel Umtiti del Barcellona, che sarebbe un buon colpo per gennaio.

Il francese però potrebbe anche restare in ‘Blaugrana’ visto l’infortunio di Pique. che potrebbe garantirgli un maggiore spazio nei prossimi mesi.

