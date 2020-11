Calciomercato Juventus, Morata soffiato | C’è il retroscena clamoroso

Alvaro Morata sta vivendo un momento incredibile con la Juventus, intanto spunta il clamoroso retroscena di calciomercato

È stato un inizio importante per Alvaro Morata, che è arrivato alla Juventus in punta di piedi e ha conquistato tutti a suon di gol e prestazioni importanti in questi primi due mesi. In queste ore è spuntato un retroscena sullo spagnolo che rischiava anche di non trasferirsi in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dal Manchester City | Assist di Messi

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, Morata era molto vicino al trasferimento al Barcellona, che stava per chiudere le trattative con l’Atletico Madrid. Successivamente è arrivata la cessione ai bianconeri con un prestito oneroso da 10 milioni più diritto di riscatto fissato a 45.

Fin qui sicuramente un acquisto azzeccato da parte della Juventus, che spera di vedere Morata ancora al top della forma anche nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, calciatore ai saluti | Lotta Mourinho-Ancelotti

Calciomercato, Juventus beffata | Sfuma il ritorno: i dettagli