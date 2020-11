Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Svolta a sorpresa

Arriva la svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo: la Juventus sta pensando a cosa fare del portoghese e possono aprirsi scenari a sorpresa

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più in bilico. L’asso portoghese è arrivato a Torino all’età di 33 anni, nell’estate del 2018, quando firmò un contratto quadriennale a cifre monstre. L’ingaggio è di 31 milioni di euro a stagione, cifre che mettono in difficoltà il club bianconero in periodi come quelli di crisi dovuta al Covid-19. L’intenzione del portoghese è quella di restare ad altissimi livelli e in questo senso potrebbe arrivare la svolta sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dal Manchester City | Assist di Messi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio Juventus-Inter | “Non avete capito niente!”

Juventus, si pensa al futuro di Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, la Juventus sta valutando la permanenza di Cristiano Ronaldo fino al 2022, ovvero fino alla scadenza dell’attuale contratto. Le prestazioni di CR7 non sono mai state in discussione, ma l’età e il coinvolgimento nel progetto della società sì, soprattutto nel momento in cui la dirigenza sceglie di affidarsi a dei calciatori più giovani.

Non è da escludere l’ipotesi del rinnovo, nonostante l’età di Ronaldo. Si pensa, per esempio, a ciò che sta portando Zlatan Ibrahimovic al Milan nonostante sia un classe ’81: in tal senso il portoghese potrebbe dare una grossa mano in termini d’esperienza ai giovani bianconeri, continuando a fare incetta di record. Ma verranno senz’altro valutate le varie condizioni, dall’elevato ingaggio di CR7 alla qualità della squadra, passando per la volontà di Jorge Mendes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, calciatore ai saluti | Lotta Mourinho-Ancelotti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus beffata | Sfuma il ritorno: i dettagli