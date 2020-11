Milan, retroscena Galliani | “Ceduto il club per il gol di Muntari”

Retroscena svelato da Adriano Galliani sulla cessione del Milan e i motivi che hanno indotto Silvio Berlusconi a privarsi del club

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha come obiettivo insieme a Silvio Berlusconi di portare il club brianzolo in Serie A. Una sorta di seconda giovinezza per entrambi, dopo tanti anni passati alla guida del Milan. E durante un’intervista, Galliani ha proprio parlato della sua precedente esperienza in rossonero.

Milan, Galliani svela un retroscena

Ai microfoni di ‘Libero‘, durante un’intervista, Galliani ha svelato un retroscena riguardo la cessione del Milan: “Se il gol di Muntari fosse stato assegnato, avremmo vinto lo scudetto. Era un gol regolarissimo. Con la vittoria del secondo campionato consecutivo, non avremmo dovuto cedere Ibrahimovic e Thiago Silva. Se fosse andata come dico, magari non avremmo venduto e saremmo ancora al Milan“. Galliani poi si sofferma anche su Elliott: “Gli attacchi alla nuova proprietà sono un modo per infangare Berlusconi e il Milan, che è controllato dal 96% dal fondo americano e dal 4% da Blue Sky“. Conclusione sullo scudetto: “Lo vincerà chi subirà di meno i contagi del Covid-19. Ormai ogni giorno è come un bollettino di guerra“.

