Calciomercato Milan, scelto l’erede di Calhanoglu | Contatti avviati

Il Milan sta vivendo un momento da sogno e non smette di lavorare sul calciomercato: pronto un nuovo colpo

È un momento magico per il Milan, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e occupa la prima posizione in Serie A. I rossoneri vogliono continuare così anche in futuro ma nella prossima estate dovrebbero perdere un pezzo pregiato, ovvero Hakan Calhanoglu visto che scadrà il suo contratto.

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, la compagine rossonera sarebbe alla ricerca di nuovi colpi per rimpiazzare il turco. Il nome principale al momento sarebbe quello di Yasuf Yazici, che sta facendo molto bene in queste primi mesi di stagione con il Lille. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan avrebbe già avviato i contatti e vorrebbe fare sul serio per il rinforzo a centrocampo.

