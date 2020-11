Premier League, riapertura stadi | Arriva la decisione UFFICIALE

Continua il periodo difficile dovuto al Coronavirus, ma in Premier League arriva la decisione ufficiale sulla riapertura degli stadi

Da mesi ormai il Coronavirus ha pregiudicato la presenza dei tifosi all’interno degli stadi sia di Serie A che di molti dei maggiori campionati europei. In Premier League però arriva la svolta ed i tifosi potranno tornare a vedere la propria squadra dal vivo. Arriva la comunicazione ufficiale.

Premier League, i tifosi tornano allo stadio: decisione divisa in zone

I tifosi non tornano allo stadio dalla ripresa post lockdown di giugno, ma in Inghilterra finalmente si torna a tifare dal vivo. Infatti dal prossimo 2 dicembre gli stadi inglesi potranno accogliere un massimo di 4 mila spettatori, a seconda della dimensione dell’impianto sportivo. Infatti la decisione rispetterà le norme anti-Covid che dividono la città in zone.

Infatti nel Tier 1, ovvero la zona nella quale i contagi sono più limitati, gli impianti più grandi potranno ospitare fino a 4 mila tifosi. Nel Tier 2, saranno fino a 2 mila i tifosi che potranno accedere agli stadi, mentre nel Tier 3, la zona con più alto contagio, gli stadi rimarranno chiusi. Solo due stadi della Premier League al momento rientrano nel Tie 1, ovvero quelli di Southampton e Brighton. Dunque un primo piccolo passo verso il ritorno ad una parvenza di normalità, che si spera possa arrivare presto anche nei campionati italiani.

