Calciomercato Serie A, occasione dal City | Anche il Barcellona ci prova!

Calciomercato Serie A, attenzione all’occasione in casa Manchester City: Eric Garcia può finire nel mirino delle italiane, ma il Barcellona è pronto a provarci

Il calciomercato non dorme mai ed in tempi di pandemia, qualsiasi occasione può diventare quella giusta per svoltare una stagione. Le big di Italia sono ovviamente già a caccia ed un nome che potrebbe presto finire nei radar della Serie A è quello di Eric Garcia, giovane centrale difensivo del Manchester City. Sullo spagnolo, si era già paventato un interesse del Napoli, nel corso dell’ultima estate, quando la trattativa tra City e Koulibaly sembrava ben avviata. Adesso, squadre come il Milan (ancora in cerca di un centrale da aggiungere al proprio organico) potrebbero farci più di un semplice pensierino. Attenzione, però, alla concorrenza del Barcellona: in estate, Eric Garcia è stato ad un passo dai blaugrana e adesso, come racconta il media iberico ‘Sport’, Koeman potrebbe tornare alla carica dopo il grave infortunio di Gerard Piqué.

