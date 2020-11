Calciomercato Inter, no a Lautaro | Salta lo scambio

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. Accostato costantemente alle big d’Europa, il possibile scambio potrebbe saltare: arriva il secco no!

Lautaro Martinez continua ad essere protagonista a suon di gol. Prima con l’Argentina, poi con l’Inter: il “Toro” sta tornando ad essere implacabile sotto porta proprio com’è avvenuto nella scorsa stagione. In estate il suo addio sembrava ad un passo, ma il centravanti sudamericano ha voluto così continuare la sua avventura in maglia nerazzurra cercando di conquistare successi importanti.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: la versione dalla Spagna

Durante la celebre trasmissione di “El Chiringuito Tv” l’allenatore ed opinionista, Jorge D’Alessandro, ha svelato il suo punto di vista sul possibile arrivo dell’attaccante argentino rifiutando l’ipotesi: “Non scambio Lautaro Martinez con Mariano Diaz“. Al momento quest’ultimo non rientra nei piani del Real Madrid, ma è stato definito un grande calciatore durante il programma. Inoltre, lo stesso tecnico ha ribadito di vedere una certa somiglianza tra i due giocatori presi in questione.

Accostato costantemente al Barcellona con possibili scambio da mettere in atto, Lautaro continua a pensare al suo futuro in maglia nerazzurra. L’attaccante argentino è molto concentrato sul presente per ambire a traguardi sempre più importanti sotto la gestione di Antonio Conte.

I prossimi mesi saranno così importanti per conoscere il suo futuro.

