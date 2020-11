Calciomercato Inter, Marotta vuole la freccia | Scambio con Nainggolan

L’Inter ragiona sul calciomercato a un interessante scambio che potrebbe prendere quota nei prossimi mesi. Occhio, in tal senso, al futuro di Radja Nainggolan. Di seguito tutti i dettagli

L’Inter ieri ha trovato la vittoria contro il Torino con il punteggio di 4-2, ma i nerazzurri ancora non convincono totalmente tifosi e addetti ai lavori. Uno dei ruoli in cui la società potrebbe intervenire a gennaio è quello dell’esterno sinistro. Young e Perisic non offrono garanzie in quella posizione e la dirigenza potrebbe cercare un nuovo titolare. In particolare, si pensa a uno scambio che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Nainggolan carta di scambio per Guerreiro

In tal senso, uno dei profili preferiti dalla società milanese sembra essere Raphael Guerreiro. Il laterale del Borussia Dortmund conosce bene il ruolo di esterno a tutta fascia a sinistra nel 3-5-2 e si adatterebbe velocemente alle richieste di Antonio Conte. L’Inter vorrebbe inserire nella trattativa Radja Nainggolan, ma in uno scambio alla pari. I tedeschi non ci stanno e chiedono un conguaglio a loro favore di 10-12 milioni. Vedremo se l’affare andrà a buon fine a gennaio.

