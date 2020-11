Calciomercato, l’allenatore esclude altre squadre | Vuole solo la Juventus

Spunta la clamorosa ‘scelta’ del tecnico disposto a dire addio solo in caso di chiamata della Juventus: i dettagli

Poche ore e la Juventus scenderà nuovamente in campo per la sfida casalinga, in Champions League, contro il Ferencvaros. Dal campo al calciomercato, la società bianconera ‘registra’ le parole del tecnico che cambierebbe squadra solo in caso di chiamata della Juventus: lo scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo rifiutato | “Non vuole più vederlo!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ Raiola | Offerto il big!

Calciomercato Juventus, addio solo per i bianconeri

Un comprensibile scetticismo iniziale mitigato dai risultati, con il Milan capolista in A a quattro lunghezze. In tal senso, uno dei nomi accostati in passato alla panchina della Juventus potrebbe tornare di moda in futuro. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere di Bergamo‘, Gian Piero Gasperini saluterebbe l’Atalanta solo per la chiamata della Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool, Gasperini si è espresso sul suo contratto da poco rinnovato fino al 2023: “Parlo ogni volta con il presidente per capire se andare ancora avanti insieme, l’ambiente è difficilmente paragonabile ad altre piazze“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Svolta a sorpresa

Un futuro a tinte nerazzurre quello di Gasperini che potrebbe decidere di salutare la ‘Dea’ solo per la Juventus: club nel quale ha giocato per diversi anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Morata soffiato | C’è il retroscena clamoroso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, emergenza in difesa | Paratici corre ai ripari