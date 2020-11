Calciomercato Napoli, Gattuso furioso | Addio a tre big

Sono ore tese in casa Napoli: Gennaro Gattuso è furioso con la sua squadra dopo aver perso contro il Milan in casa e tre big potrebbero lasciare

Sono sorti nuovi problemi in casa Napoli dopo la sconfitta casalinga contro il Milan per 1-3. Nello spogliatoio partenopeo ci sono state delle discussioni abbastanza animate tra Gennaro Gattuso e i suoi calciatori. Sulla base ci sarebbe il non essersi impegnati abbastanza in uno scontro diretto così importante. Una situazione antipatica con lo spettro del famoso ammutinamento contro Ancelotti dello scorso campionato, che capitò proprio nel periodo autunnale.

Napoli, Gattuso chiede la cessione di tre top

Secondo l’edizione odierna di ‘Repubblica‘, Gattuso nello spogliatoio ce l’aveva con i leader del Napoli: Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Tutti e tre hanno fatto molto bene durante la sosta delle nazionali, ma l’allenatore non ha gradito la prestazione e l’atteggiamento nella partita contro il Milan.

L’1-3 pesa tantissimo in classifica, visto che ora il Milan è primo a +6 e con lo scontro diretto a favore. Gattuso avrebbe chiesto la cessione dei tre calciatori del Napoli nominati in precedenza, finiti nel mirino del tecnico per aver toppato una gara fondamentale ed essere tornati all’ombra del Vesuvio senza stimoli.

