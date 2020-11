Calciomercato Juventus, dimissioni shock | Torna il grande ex

La Juventus può riabbracciare il grande ex, pronto a dimettersi per tornare in bianconero: ecco cosa sta succedendo

Poche ore al ritorno in campo della Juventus di Pirlo che, dopo la netta vittoria sullo Spezia, attende il Ferencvaros per la quarta giornata del Girone G di Champions League. Dal campo al calciomercato, prende corpo la clamorosa ipotesi che porta al ritorno del grande ex bianconero: lo scenario.

Calciomercato, dimissioni vicine: suggestione Juventus

Nel futuro della Juventus potrebbe esserci il clamoroso ritorno di uno degli ultimi bianconeri a vincere la Champions League, nel ’96, contro l’Ajax. Si tratta di Angelo Peruzzi, attuale club manager della Lazio. La bufera scatenata dalle dichiarazioni di Luis Alberto ha provocato una spaccatura nel club biancoceleste.

Da un lato Lotito che era deciso a mettere fuori rosa il trequartista spagnolo, dall’altro proprio Peruzzi che, insieme ad Inzaghi, ha avuto la meglio chiudendo la vicenda solo con una multa salata. I rapporti tra l’ex portiere ed il patron della Lazio, però, sembrerebbero essersi definitivamente incrinati.

Il club manager, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, si è preso una ‘pausa’ saltando la trasferta di Crotone e l’imminente match con lo Zenit. La Juventus resta alla finestra e pensa al ritorno del grande ex: Peruzzi nuovamente in bianconero.

