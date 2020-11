Calciomercato Juventus, colpo stellare | Già scelto l’erede!

Importante indizio per quanto riguarda il sogno di mercato della Juventus: il top club ha già scelto il sostituto

Da un lato i pensieri in casa Juventus sono rivolti alla sfida di Champions contro il Ferencvaros, dall’altro la dirigenza campione d’Italia continua a sognare un super colpo per il 2021. Resta un nome in cima alla lista del CFO Paratici per il prossimo calciomercato bianconero: il club ha già scelto il sostituto.

Calciomercato Juventus, addio più vicino: i dettagli

Non è un mistero che tra i grandi sogni della Juventus, per la prossima estate, vi sia anche Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, in scadenza nel giugno 2021, difficilmente rinnoverà con i ‘Blancos’. Florentino Perez ha tutta l’intenzione di salutare lo spagnolo.

In tal senso, il patron del Real avrebbe già individuato l’erede dell’ex Siviglia. Si tratta di Pau Torres, talento del Villarreal per il quale le ‘Merengues’ pagheranno la clausola rescissoria che ammonta a circa 50 milioni di euro.

La Juventus potrebbe dunque approfittarne per accelerare l’acquisto di Sergio Ramos, conteso da numerosi top club europei: è sfida aperta per il difensore, Paratici alla finestra.

