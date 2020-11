Inter-Real Madrid, Conte: “Dobbiamo vincere” | Le parole del tecnico

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Madrid

Antonio Conte si prepara alla sfida di Champions League contro le merengues, una gara fondamentale per comprendere le sorti e il futuro dei nerazzurri nella competizione europea: “Per noi la sfida col Real Madrid è una finale. Non abbiamo tante vie di scampo. Dobbiamo vincere e dobbiamo fare un salto di qualità: le chiacchiere stanno a zero e rimangono i fatti. Dobbiamo rivedere qualcosa” ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico.

“Il Real non penso possa piangere dinanzi alle assenze, mi fa sorridere che se ne parli. A partita in corso potrei valutare Sanchez insieme a Lautaro e Lukaku, ma siamo già abbastanza offensivi con ali e centrocampisti” ha poi aggiunto il tecnico parlando della formazione che sarà schierata in campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Altra candidata dalla Premier