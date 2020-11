Atletico Madrid, comunicato UFFICIALE su Diego Costa | Carriera a rischio

Carriera a rischio per Diego Costa con l’Atletico Madrid: l’attaccante soffre di trombosi

Preoccupazione in casa Atletico Madrid dopo l’esito degli esami strumentali svolti da Diego Costa: l’attaccante spagnolo soffre di una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra. A darne notizia è lo stesso club iberico, che rischia di perdere l’attaccante in maniera definitiva. Si attendono ulteriori approfondimenti da parte dello staff medico, ma per l’attaccante la carriera adesso è a rischio, soprattutto per il rischio che il trombo possa staccarsi e raggiungere il polmone, mettendo a serio rischio la salute di Diego Costa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Atletico, Simeone a fine ciclo | Successore italiano!