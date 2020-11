Calciomercato Inter, Di Maria a gennaio | Il piano di Marotta

Calciomercato Inter, Angel Di Maria a gennaio resta il sogno: Marotta ha un piano per portarlo a Milano, le ultime dalla Francia

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di pandemia, dove trovare l’occasione giusta al momento giusto, può cambiare le sorti di un’intera stagione. E’ il caso dell’Inter che per gennaio sogna in grande e ha messo nel mirino un over30 di lusso, come Angel Di Maria. El Fideo è in scadenza contrattuale con il Paris Saint-Germain nel prossimo 2021 e con la giusta offerta, potrebbe arrivare a Milano già nei prossimi mesi. Marotta ed Ausilio hanno un piano ben definito, forti anche degli ottimi rapporti vigenti con il club parigino.

Calciomercato Inter, Di Maria a gennaio: Marotta ha un asso nella manica

Attenzione dunque a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: Angel Di Maria è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte e della dirigenza nerazzurra. Marotta è pronto a tentare il Paris Saint-Germain con un accordo strategico, una win-win situation che farebbe comodo ad ambedue i club. Per l’arrivo a gennaio del Fideo, l’Inter sarebbe disposta a rinunciare alla clausola di 15 milioni su Icardi (che implica al PSG di pagare una ‘penale’ in caso di cessione di Maurito in Serie A): una mossa che intrigherebbe molto Leonardo, spaventato dall’idea di perdere a zero il talento argentino.

