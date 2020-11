Calciomercato Inter, dalla Spagna: maxi offerta per il big | I dettagli

L’Inter si prepara per la sfida con il Real Madrid che può riguardare anche il mercato: maxi offerta per il big

È un momento particolare quello che sta vivendo l’Inter, che non ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi e va a caccia di risposte positive nelle gare di questi giorni. Dopo il successo in rimonta per 4-2 con il Torino, la compagine nerazzurra è attesa da un match cruciale di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe il Milan | Affare a gennaio: cifre e dettagli

Questa sera la squadra allenata da Antonio Conte affronterà il Real Madrid tra le proprie mura e ha bisogno assolutamente di un successo per continuare a lottare per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, che nelle ultime due stagioni non è stata raggiunta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Calciomercato Inter, addio Lukaku: Florentino Perez tenta lo scambio più soldi

Questa sera non sarà solo una gara utile per la Champions League, ma potrebbe esserci anche un aspetto extra-campo da non sottovalutare. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Florentino Perez potrebbe osservare con particolare attenzione la prestazione di Romelu Lukaku, che può essere l’erede di Benzema.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare | Già scelto l’erede!

All’andata il belga non ha giocato per via dell’infortunio mentre quest’oggi sarà in campo dal primo minuto. Florentino sembrerebbe innamorato di lui e sarebbe pronto a mettere sul piatto i soldi più l’aggiunta del cartellino di Karim Benzema – bomber da 321 gol in carriera – per convincere l’Inter a cedere Lukaku.

Il belga sta facendo la differenza in questi mesi ma chiaramente in caso di offerte importanti in futuro potrebbe anche partire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Raiola lo porta in Premier

Calciomercato Inter, salta l’affare col PSG | Vuole la Juventus