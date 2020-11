Calciomercato Juventus, assalto a Szczesny | Scambio due per uno!

Il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, sarebbe finito nel mirino di una big d’Europa: possibile affare in vista!

Wojciech Szczesny è diventato sempre di più una sicurezza per la Juventus. Un estremo difensore affidabile, in grado di dare tranquillità a tutto il reparto arretrato con parate decisivo. Il suo profilo sarebbe finito nel mirino di un top club europeo, pronto a fare follie per il portiere polacco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il giornalista stronca Bonucci | “Flop in tre finali”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Calciomercato Juventus, maxi affare con il PSG

Così lo stesso portiere della Juventus potrebbe essere il colpo di mercato del Paris Saint Germain alla ricerca di un numero uno davvero affidabile. Così lo stesso club francese sarebbe anche pronto ad imbastire una maxi trattativa con i bianconeri mettendo sul piatto per giugno anche Keylor Navas e il centrocampista argentino Leandro Paredes. La Juventus continuerà così a mettere in atto strategie fondamentali per rinforzare la rosa con innesti funzionali per l’idea di gioco di Andrea Pirlo.

Uno scambio entusiasmante che potrebbe apportare benefici in vista della prossima stagione sia alla Juventus che al PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Haaland | Clamoroso ritorno in Serie A!

Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Contatti avviati!