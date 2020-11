Calciomercato Serie A, suggestione Allegri! Tutti i dettagli

La Serie A potrebbe riaccogliere Max Allegri su una panchina: tutti i dettagli di questa nuova suggestione di mercato

Massimiliano Allegri potrebbe tornare in Serie A. L’ex tecnico della Juventus è una suggestione per una big italiana, alle prese con un brutto periodo da dover gestire. Allegri è senza squadra dall’estate del 2019, quando venne esonerato dai bianconeri per far posto a Maurizio Sarri. E ora è in attesa di una nuova chance, magari proprio in Italia per rilanciare la sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il giornalista stronca Bonucci | “Flop in tre finali”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Napoli, spunta Allegri per la panchina

E’ il Napoli la squadra alle prese con un periodo difficile in Serie A. La sconfitta contro il Milan per i partenopei ha acceso qualche animo nello spogliatoio e c’è stata una discussione molto accesa tra alcuni calciatori e Gennaro Gattuso, sempre molto schietto davanti alle telecamere. Una situazione difficile da gestire, che ricorda vagamente l’ammutinamento ad Ancelotti la scorsa stagione.

Nel caso questa situazione non dovesse rientrare in fretta e il Napoli dare continuità -in negativo, s’intende- alla sconfitta contro il Milan, ecco che qui potrebbe nascere l’idea Allegri. Del resto, è un profilo di alto livello e farebbe comodo a De Laurentiis per gestire un gruppo di calciatori molto forti, ma dal carattere molto esplosivo, visti gli avvenimenti con gli ultimi due allenatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio con il Napoli | Conti porta il rinforzo

Calciomercato Milan e Juventus, frecciata di Icardi all’Inter | I dettagli