Calciomercato Inter, caos panchina | “Allegri non accetterebbe”

Arrivano le parole su Massimiliano Allegri e il suo futuro: l’ex allenatore della Juventus non accetterebbe la panchina dell’Inter

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare su una panchina dopo l’esperienza alla Juventus. Il tecnico non si è ancora rimesso in gioco dopo l’esonero dell’estate del 2019 coi bianconeri e inevitabilmente sta valutando le possibili chance e gli scenari che si verrebbero a creare. Tante le panchine dei top club in bilico, dal Bayern Monaco al PSG, passando per l’Inter. I nerazzurri ieri hanno perso contro il Real Madrid e Conte sta vivendo forse il momento più difficile da quand’è a Milano.

Inter, le parole su Max Allegri

Il giornalista Maurizio Dall’O ha parlato ai microfoni di ‘TopCalcio24‘ della situazione sulla panchina dell’Inter: “Non sono convinto adesso che Allegri direbbe di sì ai nerazzurri. Alla Juve prese una squadra vincente, qui sarebbe diverso“. Inevitabile il confronto coi bianconeri, che vinsero già tre scudetti prima dell’arrivo di Allegri.

Poi Dall’O prosegue: “La domanda è se è pronto a tuffarsi in una situazione del genere. In questo momento non so quale tecnico accetterebbe la panchina dell’Inter“. Insomma, c’è incertezza: i nerazzurri stanno rendendo al di sotto delle aspettative, una situazione difficile da gestire se si vuole cambiare allenatore.

