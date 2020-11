Calciomercato Inter, idea clamorosa | “Prenderei anche Stramaccioni”

L’Inter non sta vivendo un buon momento e la posizione di Antonio Conte potrebbe essere in bilico: spunta il nome a sorpresa

È un momento complicato per l’Inter, che in questi primi due mesi di stagione ha collezionato troppi passi falsi e potrebbe perdere di vista da subito degli obiettivi importanti. In Serie A il distacco dalla vetta è di cinque punti ma la stagione è ancora lunga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, flop Vidal | Addio e colpo a zero!

Il problema però riguarda la Champions League, dove Antonio Conte potrebbe fallire per la seconda volta di fila la qualificazione agli ottavi di finale. La sconfitta rimediata ieri contro il Real Madrid ha quasi condannato i nerazzurri all’ennesima eliminazione già ai gironi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caos panchina | “Allegri non accetterebbe”

Calciomercato Inter, l’opinionista Policastro: “Serve una scossa, cambierei anche per Stramaccioni”

L’opinionista Marco Policastro è intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24 e ha detto la sua sua sulla situazione dell’Inter. Ecco le sue parole: “Questi sono i momenti dove mi manca di più il presidente Moratti. Non gli avrebbe fatto neanche fare le interviste post partita a Conte. Marotta ha le sue colpe, bisogna tirare una linea del suo lavoro, ad oggi, e non mi sembra eccelso. Lui ha preferito Conte, c’era anche Mourinho libero e sarebbe tornato volentieri”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio sacrificio | Ecco l’erede di Ibrahimovic!

Le modifiche da fare: “Lautaro Martinez, al momento, non è un campione. È un grande giocatore, ma è troppo discontinuo. Cambierei subito Conte, anche con Stramaccioni. Sto, chiaramente, estremizzando il concetto, però oggi l’Inter ha bisogno di una scossa. Ritorno di Spalletti? Non penso proprio”.

Un’idea clamorosa, dunque, quella dell’opinionista Policastro che consiglia di dare un segnale importante alla squadra anche con cambiamenti inaspettati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la nuova proprietà vuole Conte | I dettagli

Calciomercato Inter, Di Maria a gennaio | Il piano di Marotta