Calciomercato Juventus, colpo in Premier a gennaio | Cifre e dettagli

La Juventus non smette mai di lavorare e prepara il nuovo colpo di calciomercato per gennaio: pronta l’offerta

È un avvio di stagione particolare quello che sta vivendo la Juventus, che in queste ultime settimane si sta rialzando dopo aver collezionato troppi passi falsi. I bianconeri ora sono distanti quattro punti dalla vetta della Serie A che è occupata dal Milan ma il campionato è ancora lungo e tutto è possibile.

In Champions League invece è già arrivata la qualificazione agli ottavi di finale dopo il successo per 2-1 contro il Ferencvaros, arrivato in extremis grazie alla rete di Morata al 92′ minuto. Ora bisognerà lottare per provare a superare il Barcellona nel girone.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto ad Emerson: si pensa all’offerta per il Chelsea

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul calciomercato per programmare i colpi per il futuro. Nel mirino della società c’è sempre con più insistenza l’esterno Emerson, di proprietà del Chelsea. È stato cercato già in passato e potrebbe esserci presto un nuovo tentativo.

La Juventus potrebbe provare a portare a Torino il classe 1994 già nel mese di gennaio. I bianconeri potrebbero tentare l’affare con un acquisto in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. L’ingaggio si aggirerebbe sui 4 milioni di euro netti che diventano 6 lordi. Per lui sarebbero pronti 4 anni di contratto a partire da giugno.

La spesa complessiva dunque si aggirerebbe sui 39 milioni di euro tra riscatto e ingaggio.