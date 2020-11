Calciomercato Juventus e Inter, Allegri sfuma insieme al grande obiettivo! I dettagli

Beffa sul mercato per Juventus e Inter: Max Allegri sfuma insieme a un grande obiettivo messo sulla lista dei cedibili. Ecco i dettagli

Mancano poche settimane all’apertura del mercato di gennaio e le big italiane stanno cercando di rinforzare la squadra in vista del finale di stagione. L’Inter ha individuato in Allegri uno dei candidati per la panchina per il post-Conte, a rischio esonero dopo la sconfitta contro il Real Madrid. L’ex allenatore della Juventus, però, potrebbe approdare in un altro top club portandosi dietro uno degli obiettivi proprio dei bianconeri, apprezzato anche dall’Inter.

Juventus e Inter, Allegri si porta via Isco

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Allegri ama Isco più di ogni altro allenatore al mondo, attenzione al suo prossimo club“. Un chiaro indizio di come Allegri voglia portarsi dietro il centrocampista del Real Madrid, finito sul mercato e verosimilmente lascerà la squadra di Zidane proprio a gennaio.

Per Juventus e Inter si tratterebbe di una doppia beffa qualora Allegri dovesse accordarsi con il PSG. Leonardo non ha più fiducia in Tuchel e cerca un nuovo allenatore e l’ex Juventus potrebbe essere il profilo giusto per portare la Champions a Parigi. Con il suo pupillo Isco, naturalmente.

