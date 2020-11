Calciomercato, cambia tutto nella Juventus | Decisione presa

Il calciatore arrivato sul calciomercato sembra aver variato totalmente il suo status nella Juventus. Ecco le ultime valutazioni della società e di Andrea Pirlo

Adrien Rabiot è stato autore di diverse prestazioni negative e ha attirato diversi fischi nella scorsa stagione. Arrivato a parametro zero dal PSG, ha firmato un contratto da 7 milioni netti a stagione per quattro anni. A queste importanti cifre, vanno aggiunti i 10 milioni di bonus alla firma in favore della madre/agente. Un investimento forte sul mercato da parte della società che inizialmente è rimasta delusa dalle sue prestazioni. In tutto lo scorso anno, ha giocato, infatti, solo 21 partite da titolare in Serie A, realizzando un gol e un assist. Quest’anno è già a quota 5 presenze da titolare solo in Italia, mettendo a segno un gol, a cui vanno aggiunte le 3 partite dal 1′ in Champions League.

Calciomercato Juventus, rivoluzione per Rabiot con Pirlo: ora incedibile

Rabiot, quindi, sta dimostrando quindi in questa stagione tutte le sue grandi qualità a centrocampo, diventando pian piano una pedina essenziale per Andrea Pirlo. L’ex PSG si sta imponendo anche con ottime prestazioni nella Nazionale francese e la sua valutazione è in forte crescita. La Juventus non ha intenzione di privarsi del mediano, ma in ogni caso non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro.

