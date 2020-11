Calciomercato Milan, colpo in attacco | Accordo raggiunto

Messo nel mirino da molto tempo e finalmente accordo trovato: il Milan piazza il colpo in anticipo in attacco

La sessione di gennaio per i trasferimenti si avvicina ed i club cercano di piazzare colpi importanti per rinforzare le rose in vista della seconda parte delle competizioni. In casa Milan si piazza il colpo in anticipo per la prossima stagione. Accordo trovato per l’arrivo dell’attaccante a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Si taglia l’ingaggio!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, doppio sacrificio | Ecco l’erede di Ibrahimovic!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, irrompe il Milan | Affare a gennaio: cifre e dettagli

Calciomercato Milan, accordo trovato con Thauvin: ingaggio da 3 milioni a stagione

Il prossimo giugno 2021 saranno tantissime le occasioni di calciomercato. Infatti sono molti i calciatori importanti che vedranno scadere il loro contratto con i club e che potranno trovare un nuovo club a parametro zero. Uno di questi è Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia che è finito nel mirino di tantissimi club europei, tra cui anche il Milan.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, sarebbero proprio i rossoneri ad aver superato la concorrenza trovando l’accordo con il francese per il trasferimento nella prossima estate. L’affare dovrebbe essersi chiuso sulla base di un contratto proposto al calciatore fino al 2025, con ingaggio di 3 milioni di euro. Un bel colpo di mercato per il club milanista che sin da ora organizza il proprio futuro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, scelto l’erede di Calhanoglu | Contatti avviati