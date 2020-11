Calciomercato Inter, flop Vidal | Addio e colpo a zero!

Il centrocampista cileno dell’Inter, Arturo Vidal, sta deludendo le aspettative dopo il suo arrivo dal Barcellona: addio e colpo a parametro zero per Conte

Ancora protagonista in negativo: Arturo Vidal si è fatto espellere per proteste nella sfida di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Così il rendimento del centrocampista cileno è stato finora sotto le aspettative dopo il suo arrivo dal Barcellona per accontentare lo stesso Conte.

Calciomercato Inter, addio Vidal: colpo a zero a centrocampo

Così potrebbe esserci anche l’idea di una cessione immediata per quanto riguarda Vidal, pronto a volare in MLS all’Inter Miami, che l’ha seguito a lungo prima del suo passaggio in nerazzurro. L’ex blaugrana è apparso nervoso e poco preciso a livello tecnico con errori inspiegabili.

L’Inter potrebbe così pensare ad un colpo a centrocampo a parametro zero: si tratterebbe di Sami Khedira, centrocampista tedesco della Juventus, che non è più al centro del progetto bianconero e si libererà a parametro zero in vista della prossima stagione visto il contratto in scadenza nel giugno 2021.

L‘Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti per ritrovare la quadratura del cerchio.

