Coppa Italia, Sampdoria-Genoa 1-3 | Scamacca regala il derby ai rossoblu

Termina 1-3 il derby di Coppa Italia tra Sampdoria e Genoa che permette ai rossoblu di approdare agli ottavi: Scamacca mattatore del match

I sedicesimi di finale di Coppa Italia vedono affrontarsi Sampdoria e Genoa nel derby della lanterna a Marassi. Dopo 25 giorni dal derby di campionato terminato 1-1, termina 1-3 per i rossoblù la partita odierna che ha regalato tantissime emozioni. A passare in vantaggio al 18′ minuto sono i blucerchiati con il gol di Verre, che dopo aver recuperato palla sulla trequarti lascia partire un destro imprendibile che si incastra sotto l’incrocio dei pali. Il pareggio del Genoa arriva al 60′ grazie ad una grande cavalcata di Shomurodov che serve Scamacca in area che deve solo appoggiare in porta il gol del pari. Sorpasso degli uomini di Maran che arriva otto minuti dopo, con Lerager che deve solo spingere il pallone in rete dopo la parata di Audero sul colpo di testa di Scamacca. A chiudere la partita è proprio il numero 9 che è inarrestabile ed al minuti 72′ segna il gol del definitivo 1-3. Grifoni che affronteranno la Juventus agli ottavi e squadra di Ranieri che esce per il secondo anno consecutivo ai sedicesimi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, cambia tutto nella Juventus | Decisione presa