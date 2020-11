Sassuolo-Inter, niente conferenza stampa per Conte | Decisione ufficiale

Importanti novità arrivano in casa Inter, in vista della partita contro il Sassuolo. Antonio Conte, infatti, non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia: di seguito il motivo

L’Inter ha deluso tutti i tifosi e gli addetti ai lavori con la brutta prestazione contro il Real Madrid che ha portato a un’agevole vittoria per gli ospiti con il punteggio di 0-2. I supporters della Beneamata non l’hanno presa per niente bene e in molti mettono in discussione anche il lavoro di Antonio Conte. I nerazzurri, che stanno vincendo a fatica anche in Serie A, sono chiamati a una reazione immediata già alla prossima partita in campionato.

Sassuolo-Inter, Conte non parla nella consueta conferenza stampa pre-partita

In vista della partita contro il Sassuolo non saranno ammessi, dunque, nuovi passi falsi. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di zittire le critiche contro una delle squadre più in forma della Serie A. Antonio Conte non parlerà, però, nella consueta conferenza stampa che si tiene alla vigilia della partita. L’appuntamento, infatti, non avverrà, poiché concomitante con l’assemblea dei soci, in programma proprio domani in videoconferenza.

