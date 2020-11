Atalanta, tegola per Gasperini | UFFICIALE nuovo positivo al Covid

Tegola per Gian Piero Gasperini, che alla vigilia del match contro il Verona perde un altro calciatore a causa della positività al Covid

Dopo l’impresa ad Anfield, dove l‘Atalanta ha sconfitto il Liverpool per 0-2 compiendo un passo importante in vista delle ultime due partite del girone di Champions League. Si torna subito in campo domani sera nel match casalingo contro il Verona, dove la ‘Dea’ affronterà il Verona. Per Gasperini arrivano brutte notizie, nuovo calciatore positivo al Covid.

Atalanta, Miranchuk positivo al Covid: il comunicato ufficiale della società

Il Covid continua a complicare il regolare svolgimento del campionato di Serie A ed in casa Atalanta spunta un nuovo positivo. A risultare positivo all’ultimo giro di tamponi effettuati dalla squadra bergamasca è il centrocampista Aleksej Miranchuk, autore del gol del pareggio nel match casalingo contro l’Inter.

A comunicare la positività del calciatore è la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale sul sito che recita: ”

Atalanta B.C. comunica che dopo i test effettuati giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è in isolamento rispettando le procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test”. Un duro colpo per Gasperini dopo l’infortunio di Malinovskyi e le possibili assenze di Pasalic e Gosens.

