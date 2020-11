Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!

L’agente del big raffredda gli entusiasmi di Inter e Milan: c’è l’annuncio sul futuro dell’ex Juventus

Il duello in campo tra Inter e Milan rischia di spostarsi anche in sede di calciomercato. Sono diversi i profili ‘condivisi’ da nerazzurri e rossoneri che, tuttavia, rischiano di veder sempre più lontano il colpo in attacco. L’agente dell’ex Juventus avvisa le milanesi: ecco le sue parole.

Calciomercato Inter e Milan, l’annuncio sul bomber

Un avvertimento che potrebbe, di fatto, complicare il ritorno in Italia di Mario Mandzukic. Accostato negli ultimi mesi a Inter e Milan, l’agente del bomber croato ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ del futuro del suo assistito. “Sinceramente non lo so. Bisogna capire che occasioni si presentano. Per me lui è nato per giocare in Premier League, finora però non c’è mai stata la situazione giusta”, ha detto Ivancv Jetkovic.

L’agente ha mostrato, quindi, la preferenza per il calcio inglese che potrebbe accogliere Mandzukic nelle prossime settimane. “Sono circolate tante fake news, aspettiamo l’opzione giusta. Una squadra che lo voglia davvero e che creda veramente in lui, considerandolo un giocatore ancora decisivo”.

Il destino del centravanti 34enne, svincolato, sembra sempre più legato ad un ritorno in campo: non per forza in Serie A, Mandzukic preferisce la Premier League. Il croato chiede non meno di 4 milioni netti per un biennale, con opzione di rinnovo.

