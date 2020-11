Calciomercato Juventus, altalena Paratici | Come cambia il tesoretto

Calciomercato Juventus, Paratici occhio al tesoretto bianconero: le probabili plusvalenze e le minusvalenze in vista del 2021

Nonostante l’emergenza pandemica abbia ridotto drasticamente le risorse economiche di qualsiasi società, la Juventus può guardare con soddisfazione al mercato conclusosi a settembre. Anche perché i volti nuovi in casa bianconera si stanno inserendo bene, seppur il gioco del neo-tecnico Pirlo stenti a sbocciare. Ragion per cui, al netto di tracolli inattesi, il capitale tecnico ed umano a disposizione di Paratici si prospetta di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, da Kulusevski a Chiesa: come cambia il tesoretto

D’altronde, i volti nuovi in casa Juventus sono stati tanti e rappresentano già una voce importante nel possibile tesoretto bianconero. Ovviamente, se le prestazioni continuano a rivelarsi positive, come nel caso dell’americano McKennie, sul quale Paratici può essere tranquillo e pensare di recuperare già l’investimento compiuto in estate, fino ad arrivare ad un 25-30 milioni di valutazione. O ancora nel caso di Arthur, arrivato nello scambio ‘alla pari’ con Pjanic e che, in caso di cessione, garantirebbe alle casse club almeno 50 milioni di euro, a patto che il brasiliano cominci a diventare importante nell’undici di Pirlo. Una sorte condivisa anche da Chiesa, arrivato in pompa magna, ma che sta faticando a trovare la giusta dimensione in bianconero e che potrebbe vedere la sua valutazione contratta leggermente, rispetto ai 60 milioni che suggerisce il mercato. Dimensione che, invece, sembra aver già trovato Kulusevski, gioiellino scuola Atalanta che la Juventus valuta già sui 60-70 milioni di euro, per una plusvalenza che sarebbe super.

