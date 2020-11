Coppa Italia, decisione UFFICIALE | Arriva il 3-0 a tavolino

Non si è giocata una gara di Coppa Italia e il giudice ha decretato il 3-0 a tavolino: arriva il comunicato ufficiale

Arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito al quarto turno di Coppa Italia che si è giocato in questi giorni. Non tutte le gare però sono state disputate: Empoli–Brescia è saltata a causa della positività di quattro calciatori riscontrata poche ore prima della partita negli ospiti. Il club lombardo ha deciso di non partire e per questo ha rimediato la sconfitta a tavolino per 3-0, così come decretato dal giudice sportivo. L’Empoli dunque accede agli ottavi di finale senza scendere in campo e adesso dovrà affrontare il Napoli.

