Juventus, ultim’ora Ronaldo | Decisione a sorpresa

Domani la Juventus sarà di scena a Benevento ma intanto arriva la decisione a sorpresa su Cristiano Ronaldo

La Juventus si sta piano piano rialzando dopo un brutto inizio e domani affronterà il Benevento per andare a caccia del terzo successo consecutivo tra Serie A e Champions League. I tanti impegni ravvicinati, però, portano a delle modifiche importanti e per questo la formazione di domani potrebbe includere tante sorprese.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, decisione UFFICIALE | Arriva il 3-0 a tavolino

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Andrea Pirlo non convocherà Cristiano Ronaldo per la sfida di domani. Non dovrebbe esserci nessun problema fisico dietro questa scelta ma solo un riposo in vista delle gare successive, ma ancora non si conosce il motivo ufficiale.

Sicuramente non un’assenza di poco conto, visto che Ronaldo è stato il principale trascinatore in questi primi due mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, retroscena Sergio Ramos | C’entra Ronaldo!

Calciomercato Juventus, altalena Paratici | Come cambia il tesoretto